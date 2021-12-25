Лондон, , 13:49 — REGNUM Правительство Великобритании проведет экстренные переговоры с главами энергетических компаний из-за высоких цен на газ. Об этом 25 декабря пишет The Times. Встреча назначена на 27 декабря.

Поводом стало обращение EDF и Good Energy. Они попросили власти принять срочные меры из-за повышения цен. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Кваси Квартенг в индивидуальном порядке уже обсудил проблему с главами компаний.

На встрече 27 декабря они должны представить предложения по преодолению проблем.

Исполнительный директор Energy UK Эмма Пинчбек указывала, что высокие цены на газ к весне станут большой проблемой для страны, а в Good Energy называют ситуацию «национальным кризисом».