Чита, , 13:46 — REGNUM Прокуроры Забайкальского края по итогам 11 месяцев 2021 года выявили 3,5 тыс. нарушений законов в экологической сфере. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, это на 8% больше.

Забайкалье Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В целях их устранения принесено 112 (113) протестов на незаконные правовые акты, по результатам рассмотрения которых отменено и изменено 84, в суд направлено 478 (435) исков, из которых 414 рассмотрены и удовлетворены.

Внесено 628 (626) представлений об устранении нарушений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 259 (319) лиц. По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 261 (227) лицо, о недопустимости нарушений закона предостережено 168 (217) должностных лиц, по материалам прокуратуры органы предварительного расследования возбудили 5 (12) уголовных дел.

Наибольшее число таких нарушений выявлено в Железнодорожном (268) и Черновском (164) районах г. Читы, а также в Петровск-Забайкальском (184), Читинском (180), Хилокском (170), Карымском (144), Забайкальском и Краснокаменском (по 143), Балейском (140) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в забайкальских лесах по итогам 140 рейдовых мероприятий, проведённых за последнюю неделю (23−29 августа 2021 года) выявили 11 фактов несанкционированной рубки лесных насаждений, объем незаконно заготовленной древесины составил более 217 кубометров.

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