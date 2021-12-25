Москва, 25 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. На территории России ограничен доступ к сайту правозащитного проекта «ОВД-инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и администрациям соцсетей направлены требования о необходимости удаления его аккаунтов. Об этом 25 декабря сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

«На сегодняшний день доступ к ресурсу на территории страны ограничен, администрациям социальных сетей направлены требования о необходимости удаления аккаунтов организации», — приводит сообщение РИА Новости.

Также указывается, что Роскомнадзор внес адрес «ОВД-инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) в список запрещенной информации на основании судебного решения Луховицкого районного суда Подмосковья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала сайт правозащитного проекта «ОВД-инфо» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).