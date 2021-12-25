Москва, , 13:43 — REGNUM Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поговорил по телефону с певицей Мирей Матье (Франция). Об этом 25 декабря передает пресс-служба СК РФ.

«В телефонном разговоре с певицей Александр Иванович Бастрыкин обсудил значимость духовной составляющей в жизни каждого человека и творчестве музыкальных исполнителей… Он поздравил певицу и всех католиков с Рождеством Христовым, пожелав всего самого доброго и светлого», — отмечается в сообщении.

В ответ Матье поблагодарила Бастрыкина за внимание к важным вопросам и поздравила его и всех сотрудников СК РФ с наступающим Новым годом.