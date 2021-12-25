Пекин, , 13:42 — REGNUM Находящиеся на борту китайской космической станции «Тяньгун» космонавты Чжай Чжиган и Е Гуанфу выйдут в открытый космос для работ с внешней стороны станции 26 декабря. Об этом сообщает China Daily.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Чжай Чжиган, Е Гуанфу и Ван Япин прибыли на базовый модуль китайской орбитальной станции на корабле «Шэньчжоу-13» 16 октября 2021 года. Они впервые провели внекорабельные работы 8 ноября, Ван Япин стала первой китайской женщиной-космонавтом, побывавшей в открытом космосе.

26 декабря Чжиган и Гуанфу совершат второй выход за борт станции, Япин будет координировать их работу. Планируется, что экипаж корабля «Шэньчжоу-13» пробудет на станции шесть месяцев, что станет рекордом по продолжительности для пилотируемых миссий Китая.

Базовый модуль станции «Тяньгун» был выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. В 2022 году в Китае планирует запустить ещё два модуля, которые будут включены в состав космической станции.

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