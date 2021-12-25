Чита, 25 декабря, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкальского края отмечает снижение подростковый преступности в регионе. По данным пресс-службы надзорного ведомства, за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 525 таких преступлений (за 11 месяцев 2020 года — 625, — 19,9%).

Преступность

В целом по России и Дальневосточному федеральному округу снижение преступности несовершеннолетних составляет 15,4% и 11% соответственно.

Несмотря на общее снижение показателей, рост преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами или при их соучастии, зафиксирован в Приаргунском (12, +74,4%), Могочинском (13, +44,4%), Нерчинско-Заводском (10, +25%), а также в 2,5 раза в Газимуро-Заводском (5) районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье по итогам 11 месяцев 2021 года число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (повторная преступность), возросло на 2,8% до 6873, что составляет и 67,9% от числа всех оконченных преступлений в регионе.

Читайте также: В Забайкалье отмечен рост рецидивных преступлений