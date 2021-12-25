Чита, , 13:37 — REGNUM Российское правительство известило о намерении направить в регионы Дальнего Востока порядка 5,5 млрд рублей. Из официального сообщения следует, что данное средство предназначены на улучшение инфраструктуры.

Дальний Восток Биологбродский.рф

Около 5,5 млрд рублей будет направлено на Чукотку, в Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. На эти деньги будут построены и реконструированы объекты инфраструктуры территорий опережающего развития: новые здания в промышленных парках и автодороги; сети электро‑ и газоснабжения; инженерные коммуникации.

«Рассчитываем, что эти меры станут серьезным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока», — заявил Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой транспортной стратегии России на 15 лет призван, в том числе, обеспечить доступность всей территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

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