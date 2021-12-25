Чита, 25 декабря 2021, 13:37 — REGNUM Российское правительство известило о намерении направить в регионы Дальнего Востока порядка 5,5 млрд рублей. Из официального сообщения следует, что данное средство предназначены на улучшение инфраструктуры.

Дальний Восток
Дальний Восток
Биологбродский.рф

Около 5,5 млрд рублей будет направлено на Чукотку, в Якутию, Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края. На эти деньги будут построены и реконструированы объекты инфраструктуры территорий опережающего развития: новые здания в промышленных парках и автодороги; сети электро‑ и газоснабжения; инженерные коммуникации.

«Рассчитываем, что эти меры станут серьезным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока», — заявил Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, проект новой транспортной стратегии России на 15 лет призван, в том числе, обеспечить доступность всей территории России, в том числе Дальнего Востока и Арктики.

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