25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили данные о росте цен на хлеб и масло в феврале 2022 года.

Артур Савин, , 14:19 — REGNUM Информация, согласно которой Минсельхоз РФ спрогнозировал рост цен на хлеб и подсолнечное масло примерно на 2% в феврале 2022 года, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 25 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Не может быть такого в стране, которая раньше весь мир хлебом кормила. Несвepxдержавно это как-то. Но находятся ведь те, кто считают это нормальным положением дел. Во всём же мире цены растут! Ага, конечно», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что оповещать население о том, что что-то там опять подорожает, выглядит уже форменным издевательством над простыми людьми, которые ничего не могут с этим поделать.

«Можно подумать, что от этого предупреждения кому-то теплее стало. Разве кто-то не ожидал, что цены на всё продолжат расти? Вот если бы сказали, что цены на хлеб не будут меняться пять лет, тогда это была бы новость!» — поделился своим мнением Юрий Р.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что рост цен на хлеб и на масло уже был и не раз, поэтому новое повышение стоимости необходимо соотносить с прошлым.

«Непонятно. А до этого момента хлеб разве не дорожал? Как они инфляцию считают тогда? Хлеб растёт в цене каждый месяц, а статистику они приводят лишь за один какой-то скачок цен? Очевидно же, что производители повышают стоимость!» — указывает Михаил С.

Часть людей полагает, что тенденции к росту цен сохранятся в ближайшее время, и пока что никаких позитивных предпосылок об изменении тренда нет.

«Рост цен на продукты будет продолжаться ещё года два, это точно. А может и больше. Тут всё просто. Металл подорожал — значит, подорожает техника и запчасти. С Нового года подорожает топливо. Летом, как обычно, первого июля дорожает электроэнергия. Весной посеем, к примеру, пшеницу, а в августе соберём. Затраты больше чем в 2021. Смелем на муку. Выпечем хлеб. Той же электроэнергии затратим больше, плюс транспортные расходы. А еще надо поднять зарплату работникам. И так до бесконечности», — написал Сергей С.

Ряд пользователей указывает на то, что российская экономика совершенно не учитывает того факта, что цены на продовольствие растут, а доходы граждан нет.

«Все говорили об этом и знали, что от роста цен на растительные масла, в частности на подсолнечное, вырастут цены абсолютно на все продукты, в которых это масло используется. Это соусы, хлебобулочные изделия, консервы, полуфабрикаты и прочие категории товаров из потребительской корзины российских граждан. В общем, очередной прорыв и рывок экономики России!» — пишет Антон В.

Нашлись и те, кто убеждены, что экономика Российской Федерации направила своё лицо только в сторону крупного бизнеса, а народу остаётся довольствоваться лишь обратной её стороной.

«Это было бы новостью, если бы цены снизились, но мы-то знаем, что при сложившейся в России экономической модели это невозможно», — считает Евгений С.

«В экспортной экономике и низком курсе рубля выгода достаётся только экспортерам, простому же народу никогда выгоды не будет, им придётся и дальше свои кошельки опустошать», — уверен пользователь Ddd.

Рубль Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 24 декабря «Известия» опубликовали материал со ссылкой на документ Министерства сельского хозяйства РФ, согласно которому в России в феврале 2022 года ожидается рост цен на хлеб и подсолнечное масло примерно на 2%. В ведомстве отметили, что причиной этому может послужить рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку.