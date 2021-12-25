* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:31 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили в Афганистане включать музыку в автомобилях, а также возить женщин без хиджаба. Об этом 25 декбря передает KabulNews.

Отмечается, что водителям дана письменная рекомендация не включать музыку и не сажать в машины женщин без хиджаба.

Ранее местная администрация «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Саманган объявила, что запрещено передвижение по провинции автомобилям с тонированными стеклами, в целях предотвращения «антиправительственной» деятельности и предотвращения убийств, краж, похищений людей и «коррупции».

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