Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» ограничено движение из-за ДТП с большегрузом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 декабря.

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На 862-м километре федеральной автодороги водитель большегруза MAN, предположительно, врезался в центральное металлическое ограждение. Мужчина выпал из кабины. В тяжёлом состоянии он доставлен в больницу.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Движение транспорта осуществляется по одной полосе.