Ростов-на-Дону, , 13:23 — REGNUM В Ростовской области сняты все ограничения, действовавшие на трассе из-за метели. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 25 декабря.

Метель ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

Из-за плохой видимости автобусное сообщение в утренние часы было временно приостановлено в Волгодонском, Морозовском, Верхнедонском, Шолоховском, Милютинском и Кашарском района.

ИА REGNUM напоминает, что автомобилистов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулём в условиях непогоды.

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