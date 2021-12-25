Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. В Ростовской области сняты все ограничения, действовавшие на трассе из-за метели. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 25 декабря.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

Из-за плохой видимости автобусное сообщение в утренние часы было временно приостановлено в Волгодонском, Морозовском, Верхнедонском, Шолоховском, Милютинском и Кашарском района.

ИА REGNUM напоминает, что автомобилистов призвали строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулём в условиях непогоды.