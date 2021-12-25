Варшава, 25 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Польши по футболу, португальский специалист Паулу Соуза может занять пост главного наставника команды из Порту-Алегри (Бразилия) «Интернасьонал». Об этом 25 декабря сообщает бразильский телеканал Globo.

John Fischer Футбол

По информации источника, руководство «Интернасьонала» предложило 51-летнему тренеру контракт сроком на два года.

Также указывается, что представители бразильского клуба в скором времени намерены отправиться в Португалию для проведения переговоров со специалистом.

Отметим, Паулу Соуза является главным тренером сборной Польши с января нынешнего года, и она под его руководством смогла выйти в плей-офф европейского отбора на чемпионат мира 2022 года, в котором сыграет со сборной России.