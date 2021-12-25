Москва, , 13:21 — REGNUM Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 25 декабря, что симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» похожи на симптомы гриппа.

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«Особенности клиники: мы видим, что маскируется под гриппозоподобное течение заболевания. Поэтому дифференциальная диагностика с использованием быстрых средств диагностики новой коронавирусной инфекции важна», — отметил он.

Ранее сообщалось, что лихорадка и першение в горле являются характерными симптомами заражения новым штаммом.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» обнаружен в ноябре на юге Африки. В настоящее время выявлен уже в 110 странах.