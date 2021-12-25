Москва, , 13:15 — REGNUM В Минздраве РФ разработают новые рекомендации по лечению COVID-19, вызванного новым штаммом «Омикрон». Об этом 25 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Проведены исследования по оценке эффективности и лечения…, вызванного штаммом «Омикрон», лекарственных препаратов… Видим, что нужно изменить определенные подходы. — отметил он. — Вчера работала уже комиссия экспертов…, которая вырабатывает новые рекомендации по лечению заболеваний, вызванных новым штаммом».

В ноябре ВОЗ приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство».