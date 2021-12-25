Москва, , 13:07 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» внутри страны.

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«Есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России случаи заражения штаммом «Омикрон», — передает его слова РИА Новости.

Ранее замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко сообщил, что болезнь у инфицированных новым штаммом протекаетне в тяжелой форме.

При этом иммунолог Николай Крючков считает, что «Омикрон» может стать доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге уже к концу 2021 года.