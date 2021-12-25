Оксана Переможенко, 25 декабря 2021, 13:38 — REGNUM В западноукраинском городе Тернополе сотрудники полиции будут круглосуточно охранять памятник Степану Бандере, который недавно облили краской, а через некоторое время забросали куриными яйцами. Об этом на своей странице социальной сети Facebook сообщил депутат местного областного совета Богдан Бутковский.
Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое Издание». Многие не понимают, зачем нужен памятник, который нужно охранять.
«А во Львове не хотят взять под охрану российское посольство?» — поинтересовался Born In USSR.
«Правильно, пущай теперь стоят круглосуточно и охраняют своего героя, как придурки… [Зачем] такой памятник, который надо охранять?» — спросила Светлана С.
«Ну правильно. Им же больше нечем заниматься», — добавила Marina.
«Действительно, куда бы потратить «лишние» деньги налогоплательщиков», — пишет «Октавиан Август».
«Даже на Западенщине немало людей, искренне ненавидящих эту кровавую мразь, которую нынешние украинские власти возвели в роль национального героя», — отреагировал Sunny-Ks.
«Боятся, что убежит?» — смеется Дмитрий Н.
«Интересно, полицаи, которые будут охранять Бандеру, будут гордиться своей работой? Что они детям расскажут на вопрос, кем работают? Я бы со стыда сгорел», — написал Slava D.
«Та не, у нас «нет» фашизма, а Бандера — «дядя добрый», — с сарказмом добавил Александр А.
«Ну ничего когда-нибудь к ним придет дебандеризация, надеюсь уже скоро», — написал LFC.
«Охранять памятник «герою» от народной любви?» — смеется Wal.
«Действительно… [зачем] такой памятник, который нужно охранять? Да еще там, где все поголовно якобы бандерлоги?» — задалась вопросом Елена.
«Культурное наследие нации охраняют», — с сарказмом отреагировала Ксения.
«Началось освободительное партизанское движение!» — добавил Евгений С.
«Они-то свои памятники охраняют, а ваши сносят! Вот и будете чтить их героев — предателей и убийц, а не гордиться своими героями-победителями! Вот такая слава…» — отметила Лана.
«У нас в городе перед началом войны в Донбассе были подобные качели вокруг памятника Ленину», — отреагировал Вячеслав С.
«А не проще ли снести его к чертовой матери?» — недоумевает Андрей.
«Уже всех ворюг и бандюганов половили, в городе спокойно, можно вечером выйти, можно и памятник поохранять», — с сарказмом написала Julia.
«Как такое возможно???» — не понимает Василий.
«Детей и баб истреблять. «Герои». Вот их слава», — возмутился один из комментирующих.
«Почему… тaк не защищают памятники Жукову, Ленину?..» — посетовала IRINA bru.
«Ну-таки нужно убирать такие памятники, если они раздражают жителей города!..» — пишет Алексей.
«Я думал всегда, что в Тернополе поддерживают пособника фашистов Бандеру. А оказывается его и там ненавидят. А… [зачем] он тогда нужен?» — не понимает один из комментирующих.
«Боятся, что и он на клубнику [в Польшу] стартанёт?!» — смеется Андрей Г.
«А самое плохое то, что они пытаются навязать свой устав всей стране. В этом-то и проблема. С Крыма же не ехали к ним со своим укладом», — отметил «Телеграм Офис».
«Даже (!!!) в Тернополе этого героя так уважают, что надо от своих охранять! Ни с Днепра, ни с Донецка не приедут его ломать!» — подытожил Евгений В.
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