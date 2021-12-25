25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что в западноукраинском городе Тернополе сотрудники полиции будут круглосуточно охранять памятник Степану Бандере.

Оксана Переможенко, , 13:38 — REGNUM В западноукраинском городе Тернополе сотрудники полиции будут круглосуточно охранять памятник Степану Бандере, который недавно облили краской, а через некоторое время забросали куриными яйцами. Об этом на своей странице социальной сети Facebook сообщил депутат местного областного совета Богдан Бутковский.

Нацизм Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Наглый» и «Новое Издание». Многие не понимают, зачем нужен памятник, который нужно охранять.

«А во Львове не хотят взять под охрану российское посольство?» — поинтересовался Born In USSR.

«Правильно, пущай теперь стоят круглосуточно и охраняют своего героя, как придурки… [Зачем] такой памятник, который надо охранять?» — спросила Светлана С.

Памятник Степану Бандере в Тернополе Mykola Vasylechko

«Ну правильно. Им же больше нечем заниматься», — добавила Marina.

«Действительно, куда бы потратить «лишние» деньги налогоплательщиков», — пишет «Октавиан Август».

«Даже на Западенщине немало людей, искренне ненавидящих эту кровавую мразь, которую нынешние украинские власти возвели в роль национального героя», — отреагировал Sunny-Ks.

«Боятся, что убежит?» — смеется Дмитрий Н.

«Интересно, полицаи, которые будут охранять Бандеру, будут гордиться своей работой? Что они детям расскажут на вопрос, кем работают? Я бы со стыда сгорел», — написал Slava D.

«Та не, у нас «нет» фашизма, а Бандера — «дядя добрый», — с сарказмом добавил Александр А.

«Ну ничего когда-нибудь к ним придет дебандеризация, надеюсь уже скоро», — написал LFC.

«Охранять памятник «герою» от народной любви?» — смеется Wal.

«Действительно… [зачем] такой памятник, который нужно охранять? Да еще там, где все поголовно якобы бандерлоги?» — задалась вопросом Елена.

«Культурное наследие нации охраняют», — с сарказмом отреагировала Ксения.

«Началось освободительное партизанское движение!» — добавил Евгений С.

«Они-то свои памятники охраняют, а ваши сносят! Вот и будете чтить их героев — предателей и убийц, а не гордиться своими героями-победителями! Вот такая слава…» — отметила Лана.

«У нас в городе перед началом войны в Донбассе были подобные качели вокруг памятника Ленину», — отреагировал Вячеслав С.

Памятник Ленину в Донецке Отряд Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

«А не проще ли снести его к чертовой матери?» — недоумевает Андрей.

«Уже всех ворюг и бандюганов половили, в городе спокойно, можно вечером выйти, можно и памятник поохранять», — с сарказмом написала Julia.

«Как такое возможно???» — не понимает Василий.

«Детей и баб истреблять. «Герои». Вот их слава», — возмутился один из комментирующих.

«Почему… тaк не защищают памятники Жукову, Ленину?..» — посетовала IRINA bru.

«Ну-таки нужно убирать такие памятники, если они раздражают жителей города!..» — пишет Алексей.

«Я думал всегда, что в Тернополе поддерживают пособника фашистов Бандеру. А оказывается его и там ненавидят. А… [зачем] он тогда нужен?» — не понимает один из комментирующих.

«Боятся, что и он на клубнику [в Польшу] стартанёт?!» — смеется Андрей Г.

«А самое плохое то, что они пытаются навязать свой устав всей стране. В этом-то и проблема. С Крыма же не ехали к ним со своим укладом», — отметил «Телеграм Офис».

«Даже (!!!) в Тернополе этого героя так уважают, что надо от своих охранять! Ни с Днепра, ни с Донецка не приедут его ломать!» — подытожил Евгений В.

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