Улан-Удэ, , 13:03 — REGNUM В Улан-Удэ, где в ночь на 23 декабря из-за возгорания кабелей пришлось оставить работу котлов на ТЭЦ-1 в мороз до — 30 °C, продолжают работу 73 аварийные бригады. Размороженных объектов на утро нет, сообщает 25 декабря оперативный штаб правительства Бурятии.

ТЭЦ Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

«Продолжается работа оперативных штабов, определены аварийные бригады, бригады держим в том же количестве: 73 единицы», — сообщил заместитель мэра Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C. Возбуждено уголовное дело.

Утром, 25 декабря, отмечалось, что в связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуацией по городу в целом, принято решение о снятии ЧС регионального значения. Теперь статус ЧС — муниципальный уровень.

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