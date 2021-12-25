Улан-Удэ, 25 декабря 2021, 13:03 — REGNUM В Улан-Удэ, где в ночь на 23 декабря из-за возгорания кабелей пришлось оставить работу котлов на ТЭЦ-1 в мороз до — 30 °C, продолжают работу 73 аварийные бригады. Размороженных объектов на утро нет, сообщает 25 декабря оперативный штаб правительства Бурятии.

ТЭЦ
ТЭЦ
Mikhail (Vokabre) Shcherbakov

«Продолжается работа оперативных штабов, определены аварийные бригады, бригады держим в том же количестве: 73 единицы», — сообщил заместитель мэра Улан-Удэ — председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря 2021 года на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 ПАО «ТГК № 14» произошло короткое замыкание с последующим возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора в условиях температуры окружающей среды в городе до — 30 °C. Возбуждено уголовное дело.

Утром, 25 декабря, отмечалось, что в связи с актуальной ситуацией на ТЭЦ-1 и ситуацией по городу в целом, принято решение о снятии ЧС регионального значения. Теперь статус ЧС — муниципальный уровень.

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