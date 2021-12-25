25 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили огромные оборотные штрафы в России, наложенные на компании Google и Meta Platforms (Facebook).

Артур Савин, , 13:34 — REGNUM Решение Таганского суда Москвы наложить оборотные штрафы на зарубежные компании Google и Meta Platforms (Facebook) в размере 7,2 млрд рублей и 1,9 млрд соответственно за систематическое неудаление запрещённой в Российской Федерации информации стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё отношение к этому 25 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

"Так их! Будут знать, как российское законодательство не исполнять!» — пишет Геннадий К.

Многие пользователи пришли к выводу, что какие бы крупные компании не вели в Российской Федерации свой бизнес, им важно понимать, что законодательство нашей страны им придётся соблюдать в любом случае.

«А что, лично мне кажется, что приговор вполне правильный, ведь если зарубежная компания хочет продвигать и поддерживать свой продукт на российском рынке, то она обязана соблюдать законы, правила и требования России. Нечего со своим уставом в чужой монастырь лазить», — считает Виталий К.

Глава Facebook Марк Цукерберг Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что иностранный бизнес должен уважать российские законы, иначе создаётся несправедливость, когда зарубежные компании получают поблажки, а отечественные несут все тягости обязанностей, возложенных на них.

«Наконец-то начали давить этих негодяев! Может быть, теперь они научатся уважать законы Российской Федерации?» — надеется Юрий Б.

«Рад, что российские власти взялись за цифровых гигантов. Давно пора! А то они в последнее время начали себя слишком вольно чувствовать!» — поделился своим мнением Сергей Б.

Часть людей полагает, что в результате начавшегося процесса по штрафованию крупных западных IT-гигантов начнётся и работа по запрещению сервисов таких компаний.

«Новость плохая, так как скоро вообще всё начнут блокировать, а за правду в тюрьму сажать. Иначе как объяснить требование удалять ту или иную информацию?» — написала Лана А.

«Не хотелось бы, чтобы это стало причиной для блокировки, к примеру, YouTube. Для многих, кто не смотрит телевизор, а таких сейчас огромное количество людей, альтернативные источники информации в интернете нужны как воздух. Молодёжь однозначно будет в ярости на власть. Это станет репутационным ударом для страны», — предполагает Сергей С.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что если Google покинет Россию, то наша страна может от этого существенно пострадать, ведь тогда наши средства массовой информации окажутся под угрозой ответных санкций на Западе.

«Google скорее уйдет из России, чем будет платить такой огромный штраф. А после этого он обязательно забанит все наши СМИ, просто так, в отместку. Наши власти даже головой не думают о последствиях», — отмечает Анастасия О.

Нашлись и те, кто убеждены, что российские власти и западные IT-гиганты найдут рано или поздно общий язык.

«Данная эпопея закончится ничем. Google и Facebook не будут платить такие суммы денег, а российские власти не будут сильно от них требовать оплаты. В итоге всё сойдёт на нет, когда иностранные ресурсы почистят немного неугодной для России информации», — уверен Кирилл В.

Напомним, 24 декабря пресс-служба Таганского суда Москвы сообщила о том, что в отношении компании Google и Meta Platforms (Facebook) были наложены оборотные штрафы в размере 7,2 млрд рублей и 1,9 млрд соответственно за систематическое неудаление запрещённой в Российской Федерации информации.