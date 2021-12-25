Богота, , 13:08 — REGNUM Советник по связям с общественностью Управления по наркотикам и преступности ООН Наталья Кастильо была убита 24 декабря во время ограбления в Боготе. Об этом сообщает новостное агентство DW.

Граффити на улицах Боготы, Колумбия

Неизвестные попытались ограбить Кастильо, когда та выходила с работы. Преступников разыскивают, за информацию о них правительство объявило вознаграждение.

Вооруженные ограбления, часто заканчивающиеся убийствами, широко распространены в Колумбии. За последние два года количество грабежей, убийств, вооруженных нападений значительно возросло из-за роста бедности, вызванного экономическими последствиями пандемии.

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