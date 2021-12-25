Лима, 25 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Прокуратура Перу арестовала восемь объектов недвижимости стоимостью 6,5 миллионов долларов, принадлежащих бывшему президенту Перу Алехандро Толедо, по делу об отмывании денег. Об этом 25 декабря сообщило новостное агентство DW.

Michael Thaidigsmann Алехандро Толедо

Толедо, его жена и теща находятся под следствием по обвинению в предоставлении бразильской строительной компании Odebrecht подрядов на общественные в обмен на взятки. Прокуратура считает, что вся недвижимость приобретена на активы незаконного происхождения. Банковский счет экс-президента также был заблокирован.

Правительство поднимет вопрос об экстрадиции Толедо из США. На родине экс-президента ожидает 20-летний тюремный срок.