Анкара, , 12:39 — REGNUM После того, как правительство Турции приняло программу, направленную на защиту сбережений населения от колебаний курса национальной валюты, депозитные вклады в турецких лирах выросли более чем на 23,8 млрд. Об этом 24 декабря рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство «Анадолу».

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Также турецкий лидер уточнил, что это, по его мнению, говорит о доверии жителей страны к национальной валюте.

Кроме того, Эрдоган, говоря о новой системе депозитов в турецких лирах, индексируемых в иностранной валюте, указал, что у вкладчиков будут гарантии и от Центробанка страны, и от турецкого министерства казначейства и финансов.

При этом он добавил, что указанный инструмент создан в целях обеспечения финансовой стабильности и не является противоречащим турецкой конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что договоренностей с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по управлению аэропортом Кабула достигли 24 декабря Турция и Катар.