Анкара, 25 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. После того, как правительство Турции приняло программу, направленную на защиту сбережений населения от колебаний курса национальной валюты, депозитные вклады в турецких лирах выросли более чем на 23,8 млрд. Об этом 24 декабря рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство «Анадолу».

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Также турецкий лидер уточнил, что это, по его мнению, говорит о доверии жителей страны к национальной валюте.

Кроме того, Эрдоган, говоря о новой системе депозитов в турецких лирах, индексируемых в иностранной валюте, указал, что у вкладчиков будут гарантии и от Центробанка страны, и от турецкого министерства казначейства и финансов.

При этом он добавил, что указанный инструмент создан в целях обеспечения финансовой стабильности и не является противоречащим турецкой конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что договоренностей с представителями радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по управлению аэропортом Кабула достигли 24 декабря Турция и Катар.