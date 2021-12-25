Москва, , 12:35 — REGNUM Михаил Горбачев — первый президент СССР — назвал способ, который мог бы спасти СССР после августовского путча 1991 г. По его словам, сохранить страну можно было путем создания Союза Суверенных Государств. Об этом он рассказал 25 декабря в интервью ТАСС.

«Мы недооценили масштаб … проблем межнациональных отношений, отношений центра и республик», — отметил он, добавив, что «не сразу пришли к выводу, что Союз нуждается в обновлении».

По его словам, целью властей СССР было «создание реальной федерации с реальным суверенитетом республик, которые передают центру часть полномочий». Он убежден, что вариант создать такой союз был жизнеспособным — «большинство республик поддержали бы его».

«Но путч ГКЧП сорвал эту возможность», — подчеркнул Горбачев.

Ранее он положительно ответил на вопрос о причастности Запада к развалу СССР.

СССР распался после заключения в декабре 1991 г. Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Белорусской, Украинской ССР.