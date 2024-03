Вашингтон, 25 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Самой популярной рождественской песней среди пользователей сервиса Spotify остаётся хит Мэрайи Кэри 1994 года «All I Want for Christmas Is You». Об этом сообщает пресс-служба компании Statista.

Официальный сайт Spotify Логотип Spotify

Католики и протестанты отмечают рождество 25 декабря. К этой дате эксперты Statista назвали самые популярные рождественские песни в музыкальном сервисе Spotify.

Лидером стала песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» с миллиардом прослушиваний. Второе место с 794 млн прослушиваний досталось песне 1984 года «Last Christmas» дуэта Wham.

Третью строчку заняла песня 2014 года «Santa Tell me» певицы Арианы Гранде. Более 450 млн прослушиваний также набрали песни «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas» Майкла Бубле, «Rockin' Around the Christmas Tree» Бренды Ли, «Jingle Bell Rock» Бобби Хелмса, «Mistletoe» Джастина Бибера и «It's The Most Wonderful Time Of The Year» Эдди Уильямса.