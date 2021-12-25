Турин, Италия, , 12:28 — REGNUM Бразильский полузащитник туринского футбольного клуба «Ювентус» Артур Мело может быть отправлен в аренду. Об этом 25 декабря сообщает Daily Mail.

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По данным источника, туринская команда предложила взять в аренду 25-летнего футболиста лондонскому «Арсеналу». Также игроком интересуется клуб «Пари Сен-Жермен».

При этом ранее сам полузащитник заявил руководству «Ювентуса», что ему необходимо больше игрового времени и потому он согласен на вариант с передачей его в аренду.

Отметим, в нынешнем сезоне Артур Мело провёл на поле только 166 минут в семи матчах во всех турнирах. В прошлом сезоне он сыграл в 22 матчах чемпионата Италии и отличился в них одним голом.