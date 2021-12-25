Москва, , 12:28 — REGNUM Детский писатель и сценарист Альберт Лиханов, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом 25 декабря сообщили в Общественной палате России.

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем… Его произведения читали и любили во многих странах. — пишет Общественная палата РФ. — Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей».

Самые известные произведения Лиханова — повести «Последние холода» и «Магазин ненаглядных пособий»; роман «Мужская школа». После его писем властям в СССР были приняты постановления правительства о помощи детям-сиротам.

В 1987 г. по его инициативе создан Советский фонд им. Ленина, который в 1992 г. преобразован в Международную ассоциацию детских фондов.

Лиханов родом из Кирова, в Кировской области на протяжении 20 лет регулярно проводятся общественно-литературные так называемые лихановские чтения.