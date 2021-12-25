Барнаул, , 12:18 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 25 декабря, протестированы за сутки 8406 человек, выявлены 474 новых носителей. Это на четыре человека меньше, чем накануне, а тестов сделано на 821 больше.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом почему-то не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, его каждый раз приходится высчитывать.

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, за сутки стало больше на 54 за сутки (всего 5264). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 23 598 (+79 за сутки) и 83 197 (+391 за сутки) соответственно. Сократилось число тяжелобольных: 514 (-17 за сутки), но увеличилось количество подключённых к аппаратам ИВЛ — 222 человека (+14 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7876 человек, причём вновь 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 116 730 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 95 410 человек (аномальные +645 за сутки).

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