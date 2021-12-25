Москва, , 12:14 — REGNUM Первый отечественный ядерный реактор запустили в СССР ученые группы Игоря Курчатова 75 лет назад, что позволило нашей стране достичь и сохранять ядерный паритет с США, а также использовать энергию мирного атома.

Игорь Курчатов

«Это одно из тех событий, которое перевернуло мир. Мы должны понимать, что мы с вами живы и являемся одним из суверенных государств благодаря тому, что 25 декабря 1946 был пущен этот реактор», — заявил по этом поводу президент НИИ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в эфире «Первого канала».

Позднее в Советском Союзе наработали достаточное количество оружейного плутония для создания и испытания собственной ядерной бомбы и затем смогли достичь ядерного паритета с США.

Кроме того, с этого момента в СССР началась эпоха использования энергии мирного атома, в числе вех которой: создание в 1954 году первой советской атомной электростанции, в 1959 году — первого в мире ядерного ледокола «Ленин», а затем — первого ускорителя термоядерного синтеза «Токамак».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22 220 передали в состав атомного ледокольного флота России.