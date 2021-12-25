Барнаул, , 12:09 — REGNUM В Алтайском крае по состоянию на 25 декабря 2021 года от коронавируса вакцинированы 1 145 034 человека из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост составил всего 4527 человек. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Вакцинация Lenobl.ru

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Из общего числа привитых 69 605 жителей региона получили первую прививку (на 2335 меньше, чем сутками ранее).

Число полностью привитых граждан составляет 1 019 433 человек (+6358 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 55 996 ревакцинированных (+504 за сутки).

Напомним, ранее власти региона отмечали, что к 20 декабря 2021 года количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся накануне, губернатор региона Виктор Томенко отмечал, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо привить ещё порядка 600 тысяч человек.

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