Тюмень, 25 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Тюмени в доме на улице Николая Фёдорова упал лифт с человеком внутри. Об этом пишут СМИ.

(сс) CWitte Лифт

Авария произошла утром 25 декабря сразу после того, как мужчина зашёл внутрь. По данным 72.ru, тяжёлых последствий удалось избежать только благодаря страховочному механизму. Лифт упал с десятого этажа, но на пятом включился механизм.

По данным издания, ранее жители дома несколько дней жаловались на неисправность лифта. Известно, что его установили в 2002 году. В компании «ТЛК-Сервис», обслуживающей его, специалисты организации уже работают на месте.

Отметим, подобный инцидент не единственный в городе. Год назад кабина упала в шахту в доме на улице Прокопия Артамонова.