Миллеровский район, Ростовская область, 25 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Ростовской области восемь сирот получили квартиры по решению суда. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Жилье

В ходе прокурорской проверки было установлено, что заявители имеют право на получение благоустроенного жилья, однако с 2020 года квартирами обеспечены не были.

Прокуратура обратилась в суд, который принял сторону заявителей. Квартиры сиротам в настоящее время предоставлены.