Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM Первая в Ростовской области инфекционная больница готова к запуску. Об этом заявил прибывший 25 декабря в Ростов-на-Дону с рабочей поездкой министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Донской инфекционный центр Donland.ru

«Это очень важное событие, поскольку вопросы оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями в последние годы, почти два года, являются центром внимания, — сказал Мурашко. — Этот центр мы сегодня прошли, он готов для запуска в непосредственную работу. <…> Должны быть завершены вопросы выдачи лицензии. Это считанные дни», — цитирует главу Минздрава ТАСС.

ИА REGNUM сообщало, что 10 декабря в Ростове-на-Дону с задержкой в год был введён в эксплуатацию Донской инфекционный центр. Строили лечебное учреждения с мая 2020 года, регулярно перенося срок окончания строительства и открытия больницы. С открытием стационара на 200 коек завершается только первый этап строительства больницы. Перевод больницы в рабочий режим начался 20 декабря.

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