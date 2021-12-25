Париж, 25 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Лидерами по объёмам закупок шампанского в 2020 году стали Великобритания и США. Об этом сообщает пресс-служба компании Statista со ссылкой на данные торговой ассоциации Comité Champagne.

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В отчёте Comité Champagne речь идёт только об игристых винах, произведённых во французском регионе Шампань. В 2020 году производители из Шампани поставили в Великобританию 21,3 млн бутылок шампанского (в пересчёте на бутылки ёмкостью 750 миллилитров).

Второе место по импорту шампанского заняли США, импортировавшие 20,8 млн бутылок. В пятёрку основных импортёров шампанского также вошли Япония (10,8 млн бутылок), Германия (10,1 млн) и Бельгия (9 млн).

На французское шампанское приходится около 9% от общего мирового потребления игристых вин. При этом французские производители получают 33% доходов этого рынка. В 2020 году из Франции экспортировано шампанского на $4,8 млрд.