Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM На территории России выявлены «не завозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 25 декабря заявил на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

Фото штамма «Омикрон» Центр «Вектор»

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«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев («Омикрона»), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «Омикрон», — сказал он.

Также Муращко уточнил, что течение болезни при заражении новой разновидностью SARS-CoV-2 похоже на грипп и добавил, что все тесты на коронавирус выявляют штамм «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было выявлено 24 946 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.