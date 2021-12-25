Москва, , 11:49 — REGNUM В ночь на 25 декабря, когда исполнилось 30 лет с момента развала СССР, на посольстве США в Москве в виде световой проекции было показано послание к американцам, в котором также присутствовал флаг СССР. Видеозапись этого 25 декабря размещена на Youtube-канале ресурса «Белрусинфо».

Здание посольства США в Москве Dzerod

В сообщении световой проекции указывалось, что таких подарков США, как развал Советского Союза, больше не будет, о чем, как отмечалось в сообщении, свидетельствуют такие события, как присоединение к России Крыма в 2014 году, Олимпиада в Сочи и др.

Также в нем уточнялось, что большая Россия возрождается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что власти Советского Союза вначале недооценили масштаб проблем межнациональных отношений в стране и необходимость ее обновления.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.