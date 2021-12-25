Элиста, , 11:48 — REGNUM В Калмыкии проведена прокурорская проверка, по результатам которой власти обязали ликвидировать свалки. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Свалка Colin Delaney

Свалочные очаги были обнаружены в Кетченеровском районе — в Кетченеровском, Ергенинском, Кегультинском, Шаттинском, Сарпинском, Чкаловском, Тугтунском, Алцынхутинском сельских поселений.

Суд признал бездействие администраций муниципальных образований по непринятию мер по ликвидации мусора незаконным. Власти обязали убрать свалки в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу судебных решений.