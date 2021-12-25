Тегеран, , 11:44 — REGNUM Мохаммад Эслами — вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии — заявил, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство I энергоблока АЭС в Бушере. Об этом 25 декабря передает РИА Новости.

В августе посол РФ в Иране Леван Джагарян рассказал, что Москва и Тегеран не урегулировали вопрос с иранской задолженностью по АЭС «Бушер». Сложности возникли из-за санкций США против Ирана, из-за которых средства Тегерана были заблокированы в банках Южной Кореи и Японии.

АЭС «Бушер» — атомная электростанция в Иране вблизи города Бушер. Первый блок станции, в строительстве которого приняла участие РФ, подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 г.