Ростов-на-Дону, , 11:42 — REGNUM В Ростовской области темпы вакцинации от COVID-19 сохраняются на прежнем уровне. За истекшие сутки второй компонент антиковидной вакцины получили три тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря.

Вакцинация Mos.ru

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В настоящее время прививки от коронавируса сделали 1 млн 941,74 тыс. участников прививочной кампании на Дону (+ 3398 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 899,04 тыс. человек (+ 3102 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области прививочная кампании проходит недостаточными темпами. При этом вакцинировать планируется немногим менее 2,8 млн человек — 80% взрослого населения.

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