Москва, , 11:41 — REGNUM От последствий новой коронавирусной инфекции в России за истекшие сутки скончался 981 человек. 25 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Днём ранее российские медики зафиксировали 998 смертей от COVID-19. Суточная смертность от новой коронавирусной инфекции в России держалась выше отметки в 1000 случаев с 16 октября 2021 года по 24 декабря.

За весь период пандемии от COVID-19 в России умерли 303 250 человек. Общее число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции 25 декабря превысило 10 млн 368 тыс. С начала пандемии выписано по выздоровлении более 9 млн 222 тыс.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 60,4%. Полный курс вакцинации прошли более 73 млн жителей.

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