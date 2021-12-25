Луганск, , 11:40 — REGNUM Украина готовит информационный фон для очередного срыва Минских соглашений на Новый год и Рождество. Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел ЛНР, полномочного представителя ЛНР на Минских переговорах Владислава Дейнего.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он в очередной раз вынужден выразить недоумение относительно непоследовательной публичной позиции Киева по вопросу возвращения Украины к соблюдению Мер по усилению перемирия от 22 июля 2020 года:

«Вечером после заседания Контактной группы 22 декабря с.г. на сайте министерства обороны Украины было опубликовано совместное заявление главнокомандующего ВСУ В. Залужного и министра обороны Украины А. Резникова, казалось бы, подтверждающее готовность Украины к выполнению всех обязательств, в том числе в части ответного огня.

Однако на следующий день, 23 декабря с.г., с разницей в несколько часов господин Залужный сделал два противоречащих друг другу заявления. В первом он дал военнослужащим разрешение открывать ответный огонь, не упомянув про условия его открытия согласно договоренностям от 22 июля 2020 г.

Во втором он заверил, что Украина уже соблюдают все договоренности о перемирии, в которых четко прописан «формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы». Разъяснить солдатам, что это за «формат», господин Залужный не потрудился».

Владислав Дейнего напомнил, что согласно Мерам по усилению перемирия. ответный огонь может открываться только по приказу руководства ВСУ и только после неудачной попытки задействовать координационный механизм прямого взаимодействия по предотвращению перестрелок.

«При этом, утром того же дня вышло заявление штаба Операции объединенных сил, где ЛНР обвиняется в открытии огня по населенному пункту Золотое-4. Подчеркиваю, данное заявление не соответствует действительности.

Народная милиция ЛНР огонь не открывала. С момента вступления в силу договоренностей об усилении перемирия от 22 июля 2020 г. мы строго выполняем все предписанные ими условия и ограничения», — заявил Владислав Дейнего.

По его мнению, Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные «лазейки» для обвинения Донбасса в срыве перемирия.

«Упомянутые же противоречащие друг другу размытые заявления руководства украинских вооруженных сил необходимы исключительно для «отчета» перед западными спонсорами. Надеемся, что ситуация не будет развиваться по такому сценарию, и подтверждаем, что если Украина не будет открывать огонь, то на линии соприкосновения прекратятся все обстрелы, поскольку у нас не будет необходимости открывать огонь в ответ», — подчеркнул Владислав Дейнего.

Подробности о том, как Запад при помощи Украины пытается спровоцировать Россию на военные действия в Донбассе, а «Незалежная» обесценивает минские договорённости без формального отказа от них — в трансляции ИА REGNUM.

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