Москва, , 11:39 — REGNUM На искусственной вентиляции легких (аппаратах ИВЛ) из-за COVID-19 в больницах Москвы находятся 527 человек. Об этом 25 декабря сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице РФ.

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При этом за минувшие сутки в мегаполисе выявлено 2 тыс. 714 новых случаев заражения COVID-19, госпитализированы 748 человек.

Также сообщается, что выздоровели еще 3 тыс. 108 пациентов после прохождения лечения. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 852 тыс. 320. Скончались 72 пациента с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на COVID-19.