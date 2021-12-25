Каспийск, Дагестан, , 11:38 — REGNUM В Каспийске завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции экипажи малых артиллерийских кораблей (МРК) «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала» корабельного соединения Каспийской флотилии (КФл). Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) на сайте Минобороны РФ.

МРК «Волгодонск» Flot.com

пресс-служба ЮВО «Прививки выполняют бригады медицинских специалистов поликлиники 412-го военного госпиталя в Каспийске».

В сообщении ведомства отмечается, что ревакцинация моряков «проводится в добровольном порядке на основании письменного согласия». Перед прививкой военные медики объясняют пациентам особенности воздействия вводимого препарата на организм человека и проводят необходимое медицинское обследование.

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К настоящему времени в ЮВО от COVID-19 ревакцинировалось более 130 тысяч военнослужащих, что позволило свести к минимуму число тяжёлых случаев течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, на дислоцированной в Армении 102-й российской военной базе медики Южного военного округа ревакцинировали более 90% личного состава.

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