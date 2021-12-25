Волгоград, , 11:34 — REGNUM Метель стала причиной массового ДТП на трассе в Волгоградской области, в результате погибли два человека, еще один — ранен. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.

На трассе Р-22 в Новоаннинском районе — метель и видимость не более 15 м, из-за чего произошло ДТП с участием нескольких машин. Автомобиль Infiniti занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В Infiniti погибли два пассажира, водитель — в критическом состоянии.

После этого в столкнувшиеся автомобили по инерции врезались еще несколько автомашин. Всего столкнулись не менее шести автомобилей.