Санкт-Петербург, 25 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Фигуристка Анна Щербакова, являющаяся чемпионкой мира, после снятия одного балла с другой спортсменки — Софьи Муравьевой, переместилась на второе место по итогам короткой программы на чемпионате России (ЧР) по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yuuliiya Анна Щербакова. 2018

При этом вначале у Щербаковой был третий результат по итогам показа короткой программы (81,46 балла), а второе — у Софьи Муравьевой (81,87). Позднее судьи приняли решение снять с последней один балл и в протоколе причиной такого решение названа «задержка старта».

Первое место в короткой программе на национальном первенстве заняла абсолютная рекордсменка мира Камила Валиева.

Отметим, показ произвольной программы в одиночном женском разряде на чемпионате России по фигурному катанию состоится 25 декабря.