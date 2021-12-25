25 декабря 2021 | Время чтения 7 мин

Игорь Свирин, , 14:25 — REGNUM 13 декабря руководитель департамента образования и науки города Москвы (депобр) Александр Молотков в письме к руководителям столичных учебных комплексов порекомендовал предоставить родителям право — при наличии у них действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или наличие отрицательного ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до мероприятия, посетить праздничные мероприятия. Ожидаемо рекомендации чиновника привели к значительному количеству конфликтов в образовательных учреждениях Москвы. Правозащитные организации, проанализировав обращения столкнувшихся с произволом родителей, обвинили Александра Молоткова в подстрекательстве директоров ГБОУ к совершению незаконных действий по недопуску законных представителей обучающихся детей в детсады и школы.

Анри Жоффруа. Детский сад

Как-то незаметно для общества случилось так, что чиновники превратились в этаких всезнаек, у которых на все готов ответ и единственно верное решение. Особенно на этой почве преуспели московские чиновники, которым давно не указ ни федеральное законодательство, ни решения Конституционного суда, ни, как в нашем случае, постановления Роспотребнадзора и рекомендации Минздрава. Стоило только главе московского образования в свойственной чиновникам манере переложить с себя ответственность, порекомендовать допустить родителей на утренники, но решение об этом принимать на местах — как директора, школ забыв про честь, совесть, а главное, про то, что школа автономное учреждение, взяли под козырек и в меру своего понимания ринулись исполнять желания начальства. Чем сразу породили череду скандалов, обид и возмущений среди родителей.

За те несколько дней, что в учебных учреждениях проходят утренники, ИА REGNUM собрало достаточное количество свидетельств, чтобы убедиться в том, что «плюрализм» мнений в головах отдельных директоров, заведующих детсадами, учителей и воспитателей ставит на повестку вопрос об адекватности тех, кто не только учит наших детей, но и отвечает за их безопасность.

Начнем с того, что рекомендации не желающего брать на себя ответственность главы депобра Молоткова некоторые педагоги восприняли как обязательное к выполнению распоряжение. При этом на вопросы граждан, где эти уважаемые, образованные и с немалым опытом работы люди в пожеланиях департамента усмотрели обязательность их выполнения, никто ответить так и не смог. Пояснить, от кого и в какой форме получено распоряжение, многие так и не смогли — и либо замолкали, либо, как мантру, твердили: приказ, приказ… Там же, где руководители ГБОУ правильно истолковали информационное сообщение депобра, были приняты необходимые меры предосторожности и удалось избежать столкновений с родителями.

Александр Молотков Mos.ru

В военных уставах всего мира написано: «Приказ должен быть сформулирован ясно, не допускать двоякого толкования и не вызывать сомнения у подчиненного», что случается в иных случаях, наверное, объяснять не нужно. Особо дорожащие своими отношениями с депобром и близко к сердцу принимающие все его пожелания школьные начальники закономерно довели ситуацию до абсурда. Что называется, блеснули во всей интеллектуальной красе и раскрыли всю глубину своих познаний в вирусологии, а также интерпретации законодательства и рекомендаций господина Молоткова.

В одних комплексах не пропускали ни с QR-кодами, ни с ПЦР, заведующая еще одного детсада решила, раз вакцинированные такие же распространители, то пускать она будет только со свежим ПЦР. Страшно подумать, чем закончилось бы дело, если бы она знала, что ПЦР-тесты признаны ненадежным средством выявления ковида не только частью научного сообщества, но в ряде стран таковыми становятся по решению судов.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Необходимо сказать несколько слов о Роспотребнадзоре, благодаря неустанным заботам которого и принимаются все те абсурдные профилактические меры. Как разъяснили юристы, «с точки зрения санитарного законодательства — школа, как и любое юрлицо, обязана соблюдать требования санитарных правил! Сегодня организация работы школ/садов, в том числе в условиях COVID, регулируется 🔹 СП 2.4. 3648−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 🔹 СП 3.½.4.3598−20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19» 🔹 СП 3.1.3597−20 «ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)». Ни один из данных документов не запрещает родителям посещать мероприятия в школе. Пункт, на который ссылаются директора, а именно п. 2.1 СП 3.½.4.3598−20 «Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций», — говорит лишь о том, что нельзя проводить мероприятия с объединением детей из разных групп/классов и приглашать к их проведению иных лиц из организаций — т. е. аниматоров, организаторов, не являющихся работниками школы/сада. Родители, по закону об образовании, НЕ ИНЫЕ лица — они равноправные участники образовательных отношений. А также законные представители детей, в обязанности которых входит защита прав и законных интересов ребенка. А теперь посмотрим на утренник с точки зрения закона об образовании. Утренник в саду/концерт в школе — это не просто развлечение ребенка. Это часть воспитательной программы, обязательной для освоения школой! И родитель как законный представитель ребенка вправе проконтролировать, насколько хорошо школа выполняет свои обязанности по обеспечению обучающихся качественным образованием и освоению образовательной программы и программы воспитания. И если критерием освоения образовательной программы являются оценки, то за воспитательную говорят как раз мероприятия! И родитель имеет полное право знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей (ст. 44 273-ФЗ), а также защищать права и законные интересы обучающихся. Кроме того, обучающийся имеет право на развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях (ст. 34 273-ФЗ). А у родителя есть законное право интересоваться, не нарушается ли это право своего ребенка. Так как, согласно 210-ФЗ, государственные и муниципальные услуги оказываются у нас исключительно электронно только в случае наличия соответствующего федерального закона, то при его отсутствии (а закона такого нет) родитель имеет полное право получить услугу по ознакомлению с методами обучения и воспитания ребенка не электронно, а лично — через присутствие на отчетном мероприятии. И пусть докажут, что это не так! Если в школе есть акт о недопуске родителей — он автоматически ничтожен и не может быть применим в силу 30-й статьи закона об образовании как ухудшающий положение участников образовательного процесса — родителей — по сравнению с нормами действующего законодательства». Однако руководителям учебных комплексов недосуг разбираться в правовых нюансах, ведь в условиях давно сложившегося телефонного права «рекомендации» учредителя куда как более значимы, нежели как бы единый для всех закон.

Рассказывать об изобретательности, с которой подошли к организации праздничных мероприятий работники школ и детсадов, можно бесконечно долго: публично QR-коды требуем, а по факту пускаем всех, кулуарно договариваемся с отдельными родственниками о посещении, молчим и пропускаем всех, кто потребовал, натравливаем родительское болото против отдельных несогласных и прочее, и прочее.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

О чем нельзя умолчать, это о хамстве и применении силы со стороны работников учебных учреждений к хрупким женщинам, которые реализуют свое право быть рядом с ребенком. Где-то неизвестные мужчины просто выталкивают женщин из помещений, есть случай и того, как во время беседы с завучем другая сотрудница исподтишка пытается выбить из рук фиксирующей нарушение своих прав матери телефон.

Это только те случаи, о которых стало известно ИА REGNUM и о которых захотели рассказать родители. Как представляется, они далеко не единичные. Если это тот результат, которого хотели достичь глава депобра Александр Молотков и его патрон мэр Сергей Собянин, когда запускали очередную волну социального противостояния, — то они своего добились.