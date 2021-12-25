Ростов-на-Дону, , 11:30 — REGNUM В Ростовской области частично сняли ограничения для движения общественного транспорта на трассах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 декабря.

Метель 74.mchs.gov.ru

Остаются закрытыми для общественного транспорта два участка — на автодороге Миллерово — Вешенская (с 8:00 мск) и на автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск (с 10:50 мск). На остальных участках движение возобновлено.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону из-за метели ввели ограничения на нескольких трассах — в Морозовском, Верхнедонском, Шолоховском, Милютинском и Кашарском районах.

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