Ростов-на-Дону, 25 декабря, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Ростовской области частично сняли ограничения для движения общественного транспорта на трассах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 25 декабря.

74.mchs.gov.ru Метель

Остаются закрытыми для общественного транспорта два участка — на автодороге Миллерово — Вешенская (с 8:00 мск) и на автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск (с 10:50 мск). На остальных участках движение возобновлено.

ИА REGNUM сообщало, что на Дону из-за метели ввели ограничения на нескольких трассах — в Морозовском, Верхнедонском, Шолоховском, Милютинском и Кашарском районах.