Вашингтон, , 11:29 — REGNUM 28-летний Джесси Генри — американский боец смешанного стиля (ММА) — погиб при взрыве шины автомобиля. Об этом 25 декабря передает KSLA.

Сообщается, что боец работал в одном из пожарных подразделений Бошер Пэриш в штате Луизиана. Во время рабочей смены он занялся починкой автошины, которая взорвалась. Он получил сильный ушиб головы и был госпитализирован, позже — скончался.

Генри провел 8 боев на любительском уровне, затем перешел в профессиональные бои. Свой дебютный поединок боец проиграл, его статистика в ММА — 2 победы и 2 поражения.