Москва, 25 декабря 2021, 11:29 — REGNUM Российские медики подтвердили 24 946 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки. 25 декабря об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Тест на коронавирус
Тест на коронавирус
Kraszdrav.ru

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Наименьшие темпы прироста числа новых случаев зафиксированы в Калмыкии, Туве, Крыму, Удмуртии и на Чукотке. В Москве за прошедшие сутки подтвердили 2714 новых случаев COVID-19, что на 588 больше, чем днём ранее.

24 декабря в оперативном штабе сообщали о 24 703 новых случаях COVID-19 за сутки. С начала октября 2021 года до 23 декабря суточная заражаемость держалась выше отметки в 25 тысяч новых случаев.

Пик распространения новой коронавирусной инфекции в России пришёлся на начало ноября. Максимальный суточный прирост числа новых случаев в России составил 41 335. Такие данные были зафиксированы 6 ноября.